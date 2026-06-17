元タレント・田代まさしさん（69）が17日、インスタグラムを更新。高円寺駅で職務質問にあったことを報告した。「皆様にご報告します！一昨日、アパリでの職員立ち会いのもと薬物検査をして陰性でしたとご報告をしたばかりなのにその次の日に高円寺駅で職務質問にあいました」と写真を添えて報告。「その旨を告げ鞄も身体検査も協力させて頂いたにも関わらず薬物事犯は再犯率が高いという理由だけで派出所まで連れて行かれて尿