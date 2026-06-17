ＮＨＫの井上樹彦会長は１７日の定例記者会見で、公共放送の財源について、「広く視聴者に負担していただく受信料制度がふさわしいが、メディア環境、視聴スタイルがこれだけ変化していく中、受信料制度の詳細について時代状況に合わせて柔軟に考える姿勢は大事だ」と述べた。受信料制度は、１９５０年施行の放送法に基づく。５３年にテレビ放送が始まったが、当時はニュースを得る手段が乏しく、娯楽も少なかった。全国津々浦