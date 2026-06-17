6度目のW杯出場となるメッシ。圧巻のハットトリックで初戦を勝利に導いた/Tom Weller/picture alliance/Getty Images（CNN）若きスター選手たちが全盛期の輝きを放ち、自らの時代の到来を宣言しているかのように見えたその夜、サッカー界の世代交代が目前に迫っているかに思われたまさにその瞬間、アルゼンチン代表のリオネル・メッシはカンザスシティーでひとつのメッセージを発信した。新たな王者になるには、現在の王者を倒さな