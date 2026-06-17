お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が17日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との番組オフショットを披露した。今月13日に放送されたフジテレビONE「野性爆弾くっきー！のバイクメ〜ン」で、第1回ゲストとして出演した井戸田。この日は番組出演を振り返り、「楽しかったまたバイクメーンしようメーン」とオフショットを披露した。しかし井戸田といえば、テレビ朝日の人気番組「アメトーーク」の「バイク