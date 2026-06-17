アメリカのトランプ政権とイランは19日に戦闘終結に向けた覚書の署名式を行いますが、合意内容で双方の主張は大きく食い違っており、話がまとまるかは非常に困難な情勢です。アメリカトランプ大統領「イランとの合意はまとまり、成功するはずだ。第2段階に移るが、今後はもっと簡単になるだろう」アメリカとイランが合意した「覚書」。署名式典は19日に予定されています。トランプ大統領は、この署名式直後から「イランの核問題