横澤夏子（35）が16日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。子どもの登下校についてAIに相談したことを明かした。番組では公開収録の様子が放送され、横澤は「いつも私がついて行く朝は登校中にケンカが多くてさみしい別れをする。AIに相談したら“ここで教えないと取り返しのつかないことになると思いすぎ”と言われて、当たってると思った」と発表した。藤本美貴（41）は「それは何に怒ってるの