フランスで開かれているG7サミットのエネルギーや重要鉱物などに関する共同声明の「原案」に、高市首相が提案した内容がほぼ反映されていることがわかりました。日本テレビが入手した、エネルギー安全保障に関するG7共同声明の「原案」では、「恣意的な輸出制限を回避するよう求めるとともに、安全な貿易の流れ、特に現下の情勢におけるエネルギー貿易の重要性を強調」したうえで、「国際エネルギー機関（IEA）の90日備蓄要件に沿