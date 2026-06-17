9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の告別式が17日、都内の斎場で営まれた。弔辞は玉緒さんの夫、勝新太郎さんの付き人で、生前親交の深かった松平健（72）が読み上げた。以下は弔辞全文もう奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです。思えば52年前、勝先生のもとでデビューさせていただいて以来、勝先生の奥さまとして、本当にあたたかく優しく接