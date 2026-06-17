ファミリーマートは6月23日、ボトルワイン「レインボーロリキート」の飲み切りサイズ250ml缶「レインボーロリキート カベルネ・ソーヴィニヨン」と「レインボーロリキート シャルドネ」(いずれも298円)を、全国のファミリーマート酒類取扱店で発売する。「レインボーロリキート カベルネ・ソーヴィニヨン」「レインボーロリキート シャルドネ」(いずれも298円)世界のワイン業界では、「缶ワイン」が新しいスタンダードとして急速に