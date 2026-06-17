スターバックス コーヒー ジャパンは6月24日、3種の桃のビバレッジを全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で発売する。桃づくしのビバレッジが登場食感や飲み心地の異なる3つのスタイルで楽しめる3種の桃のビバレッジ、「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」(Tallサイズのみ 持ち帰り707円、店内利用720円)、「チラックス ソーダ ピーチ」(持ち帰りTall 579円、Grande 624円、Venti 668円/店内利用Tall 590円、Grande 6