ボートレース徳山のＧ?「サッポロビールカップ」は１７日、予選２日目が行われた。石田貴洋（３０＝埼玉）は１Ｒ、４コースカドからまくり敢行。だが連動し、まくり差した岩川仁士に続いての２着に終わった。「もうちょっと伸びたら、まくれたかな。伸びはいいけど、まだ自分のイメージとは５割くらい伸びてない。道中の乗り心地やピット離れは問題ない」と調整途上。レース後はリング交換で上積みを図った。２０２６年後期