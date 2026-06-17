丸井グループは6月19日から、「ボンボンドロップシール POP UP STORE」を渋谷モディ(東京都渋谷区)、大宮マルイ(埼玉県さいたま市)を皮切りに全国10都市で順次開催する。ボンボンドロップシール POP UP STORE○約200種類のシールが集結SNSを中心に人気が急拡大し、世代を超えて注目を集めるボンボンドロップシールのPOP UP STOREが開催される。ぷっくりとした立体感や透明感のあるデザイン、思わず集めたくなる豊富なキャラクター