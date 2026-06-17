シンガー・ソングライターのナオト・インティライミが１７日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演した。海外でも活動するナオトは旅好きとしても有名。ナイツの土屋伸之に「今、もう何か国に？」と聞かれると、「つい最近も旅してたんですけども、９９か国」と驚きの数を明かした。塙宣之は「一番行ってんじゃないですか？芸能界で」と言うと、ナオトは「可能性はあるかも…。プライベート