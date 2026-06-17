2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ビジネス部門の第1位は――。▼第1位Suica終焉へのカウントダウンが始まった…｢改札でタッチ｣を時代遅れにする"次世代の改札機"の正体▼第2位観光客ほぼゼロ→年間1万人に…ジリ貧のシャッター商店街を復活させた"20代のヨソ者たち"の絶妙アイデア▼第3位売上8割減で瀕死の町工場が｢卵とき｣で2億5000万円…社員半減に耐えて作った"妻