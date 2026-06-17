ドムドムハンバーガーは、2026年7月28日に、愛知県名古屋市中区大須に新店舗「大須万松寺通店」を開業する。愛知県への出店は、約10年ぶり。通常の店舗とは異なるメニューを展開し、「大須万松寺通店」限定メニューやオープン記念のオリジナルグッズなどを販売する予定だという。【値段はそのままチキンを大きくした「甘辛チキンバーガー」の画像はこちら】【ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店 概要】グランドオープン日:2026年