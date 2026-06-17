【モデルプレス＝2026/06/17】THE RAMPAGEの川村壱馬が6月15日、自身のInstagramを更新。父や友人との映画館でのプライベートショットを公開し、話題となっている。【写真】29歳LDHボーカル「ビジュよすぎ父子」父親とのプライベートショット◆川村壱馬、父との2ショット披露川村は「Late May w／Father＆Larkiz」とコメントを添え、自身の父親と、学生時代の同級生であるゲーム実況者のラークと共に訪れた映画館でのプライベート