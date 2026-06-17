スターバックスコーヒージャパンは6月24日から、桃を使用したドリンク3種とスイーツ1種を期間限定で販売する。ドリンクは、食感や飲み心地の異なる3つのスタイルを提案。いずれも全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。むしっとした暑さが続くこの季節に向け、その日の気分やシーンに合わせて選べる桃のラインアップを用意した。〈商品ラインアップ(すべて税込)〉◆ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ〈テイ