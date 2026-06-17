【モデルプレス＝2026/06/17】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのグリーンカレーを公開した。【写真】33歳人気ギャル芸人「具だくさんで美味しそう」“本格的”海鮮・野菜たっぷりグリーンカレー◆信子、手作りグリーンカレー公開信子は「グリーンカレー作ってたらこんな時間 他にやるべきこといっぱいあったのに」とつづり、鍋の中に入った料理の写真を投稿。鶏肉やエ