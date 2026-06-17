高湿度がだるさ・疲れ・気分の憂鬱さなどの原因に 17日（水）は岡山・香川ともに朝は晴れましたが、午後から雲が増えました。 17日に最も低かった湿度は、岡山市が57％、高松市は55％でした。 湿度が60％前後あたりからムシムシと感じられる方が多くなるので、17日は少し蒸し暑く感じられました。 18日（木）の最小湿度は、岡山市が57％、高松市は64％の予想で、蒸し暑くなりそうです。これから梅雨本番を迎え、さ