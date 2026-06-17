【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)】 近日詳細公開 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)」の詳細を近日公開する。 本商品はアニメ「聖戦士ダンバイン」に登場するオーラバトラー「ズワァース」をROBOT魂シリーズで立体化したもの。「High Density」（H.D.）版として再び立体化され、黒いカラーリング