事故があった踏切岡山・北区17日午前11時ごろ 17日午前、岡山市の踏切で女性が普通列車と接触し、20本余りの列車が運休・遅延しました。 警察とJR西日本によりますと、17日午前11時ごろ、岡山市北区南方のJR山陽線の北方第一踏切で普通列車と女性が接触しました。 女性は病院に運ばれました。容体は分かっていません。 普通列車の乗客約90人と乗員にけがはありませんでした。 この事故でJR西日本は山陽