俳優・寺田心（１８）が深夜番組に出演し、その姿にネットは衝撃を受けた。１６日深夜放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分、この日は午前０時９分）にゲスト出演。この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマに、ハラスメントや痴漢に居合わせた時の行動について考えた。寺田は自らを「正義感が強いタイプ」という。電車内で子どもが泣いて「うるさいんだ