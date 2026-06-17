読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！親戚の集まりにやってきた新婚夫婦。まるで純愛映画のような馴れ初めを語り出しますが、親族の反応はどこか冷ややか。その場の空気を一変させた“救世主”が現れるのでした…！新婚夫婦の“純愛”エピソードある休日、親戚一同が顔をあわせる和やかな集まりがありました。そこへ、最近結婚したばかりの新婚夫婦がそろって挨拶にやってきたのです。食事が進み、場の空気が少し落ち