南野陽子 南野陽子が17日、デビュー作品から4タイトルのシングル・ジャケットのレアなアザーカットを高精細印刷したキャンバスボードを発売することを発表した。これは2026年6月18日に東京・NHKホールで開催される特別公演 【YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles〜”楽園のDoor”LAST FINAL」の開催を記念して発売される、完全生産限定の商品。対象のタイトルはデビューシングル「恥ずかしすぎて」、「さ