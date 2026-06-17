東北地方は今日17日も日差しに恵まれましたが、この晴れは長く続かない見込みです。この先は曇りや雨の日が多くなり、今週末には梅雨入りとなる見通しです。さらに気温も一転、仙台など太平洋側は20日(土)以降は20℃を下回る日があるでしょう。昼間も長袖が必要になりそうです。この先は雨の日が増加東北地方も梅雨空へ日差しの多かった東北地方も、この先は曇りや雨の日が増えそうです。明日18日(木)は寒気を伴った気圧の谷が通