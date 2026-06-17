◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神岡留英貴投手、小幡竜平内野手、小野寺暖外野手【出場選手登録抹消】▽阪神立石正広内野手、岡城快生外野手▽中日花田旭外野手▽広島斉藤優汰投手、林晃汰内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽楽天前田健太投手