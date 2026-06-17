静岡市では6月から水道料金が値上がりしました。さまざまなものが値上がりしている中で、さらなる家計負担の増加となりますが、水をたくさん使う飲食店には深刻な影響が出ています。なぜ、今値上げが必要なのでしょうか…？取材を進めると水道を維持するための待ったなしの状況が見えてきました。（静岡市民）「子どものお風呂が長かったり選択の回数が多いのでいろいろ不安にはなるかなと思います」（静岡市民）「今でもあっぷあ