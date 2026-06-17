映画『近畿地方のある場所について』（25）も記憶に新しいのせりんさんが、公開中の映画『ライフセーバー！』で映画初主演を飾りました。夢を持てず迷いの中にいた若者が、ライフセーバーという仕事と出会ったことで人生を大きく動かされていく青春群像劇。のせりんさんは「自分は何者なのか」という青春期のもがきを経て成長する主人公を好演しています。高校在学中にファッションモデルとして活動を始め、自身の進路について悩ん