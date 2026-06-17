千葉ロッテマリーンズは19日の楽天戦から2026シーズン「PLAYERSCOLLABMENU」第2弾の販売を開始すると発表した。第2弾は、小川龍成選手が監修した爽やかなレモンだれが特徴の「龍成のレモン豚めし」や、西川史礁選手の地元・和歌山県産南高梅を使用した「史礁の梅とろろ冷蕎麦」など、夏に負けないさっぱり系・冷やし系メニューを中心にバラエティー豊かなグルメを用意している。選手へのアンケートをもとに、好きな食べ