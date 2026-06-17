取材に応じる参政党の神谷代表＝17日午前、国会参政党は17日、外国人政策に関する司令塔機能強化の必要があるとして「外国人総合政策庁」を設置するための法案を参院に単独で提出した。在留外国人の数の指標を含む基本方針を策定すると明記。出入国在留管理庁を廃止して事務を一元化し、特命担当相を置くとした。先の衆院選や参院選で、参政は「日本人ファースト」を掲げて議席を伸ばした。神谷宗幣代表は提出後、記者団に「外