シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）が17日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、“お手本”にしているミュージシャンを明かした。落語好きで「聞き手、見る側が頑張らないと面白さが分からないという、そのシステムが大好きで」と説明。上野や浅草の寄席に行くこともあるそうで、パーソナリティーのナイツ・塙宣之に「結構目立ちません？ナオト・インティライミ