夏の人気メニューとして毎年話題を集める「セサミストリートマーケット」のキャラクターかき氷が、2026年もパワーアップして登場♡今年はおなじみのキャラクターたちに加え、新作の「レインボー」も仲間入り。見た目の可愛さだけでなく、信州深層天然水の氷やフルーツ、クリームなど素材にもこだわった本格派スイーツです。夏のおでかけでぜひ味わいたい限定メ