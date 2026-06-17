お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。NSC同期女性との甘酸っぱいエピソードを披露した。この日はNSC大阪校11期生の同期で放送作家の野々村友紀子氏がゲスト出演。ケンコバは「野々村と俺とのロマンス聞いてみます？」と切りだして「お前俺のこと好きだったよな？しかも後で気づいたんです」と2人の過去について話し出した。「ご存じでしょう？ご主人。