与野党の協議で、食料品の消費税を1％に引き下げる案が示されました。超党派で議論する「社会保障国民会議」の実務者協議が17日午後3時から開かれ、先ほど終了しました。17日の会議では2027年4月から2年間、食料品の消費税を1％に引き下げるとともに、働いている、中所得・低所得の人を対象に1％分の給付を行うことで、消費税の負担を「実質ゼロ」にする案を、議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が示し、意見交換しました。一