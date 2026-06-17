混乱が続く中東情勢、戦闘終結という話も出てきましたが、生活に直結するガソリン価格はどうなっていくのでしょうか。 【写真を見る】ガソリン価格はどうなる？補助金は撤廃？アメリカ･イラン戦闘終結に合意 名古屋のガソリンスタンド｢今より値段下がると期待｣ 6月17日、訪ねたのは名古屋市中区のガソリンスタンド。政府は中東情勢の悪化による原油価格の高騰を受け、ことし3月から燃料油の価格定額引き下げ措置を行っています。