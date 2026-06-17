東京都の会社役員の50代男性が遺体で見つかった事件で、警視庁は17日、死体遺棄罪で起訴されていた同社代表の男を殺人容疑で再逮捕した。遺体の遺棄方法を指南したとして、死体遺棄ほう助などの疑いで札幌市の無職の男も逮捕した。