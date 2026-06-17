記者団の取材に応じる大阪市の横山英幸市長＝17日午後、大阪市役所大阪・関西万博で利用され、相次ぐ不具合で路線バスへの転用を断念した電気自動車（EV）バスを巡り、大阪市の横山英幸市長は17日、バスを購入した大阪メトロからの検証報告が当初の想定より遅くなる見通しだとして「対応が遅いと言わざるを得ない」と苦言を呈した。市役所で記者団に述べた。市はメトロに100％出資する株主で、EVバス購入経緯の早急な検証と報