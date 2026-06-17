木原官房長官は17日、「第11回太平洋・島サミット」を来年夏頃に横浜市で開催すると発表した。政府は、太平洋島しょ国の首脳が協議する「太平洋・島サミット」を、1997年から3年ごとに開催していて、来年は初開催から30年の節目となる。開催地選定の理由について、木原長官は「古くから港町として栄えてきた横浜市は、海との深い結びつきの中で発展してきた太平洋島しょ国と親和性を有していることに加え、2027年にはグリーンEXPO2