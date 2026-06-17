5月下旬から新しく運用が始まった「防災気象情報」などについて、気象庁の野村竜一長官は17日の会見で、出水期が終わった時期をめどに一連の検証を行う考えを明らかにしました。防災気象情報をめぐっては、5月下旬から「河川の氾濫」「土砂災害」など4つの災害について、レベルの数字と「警報」などの名称を組み合わせた形に変更されました。こうした情報の切り替えについて、気象庁の野村長官は17日の会見で、「避難行動との関係