私たちが普段何気なく走っている道路。そこには綺麗な白い線が引かれています。 札幌ボデー工業株式会社の公式X（@sapporo_body_）が、そんな道路の白線を引くための「超激レアな特殊車両」を紹介し、注目が集まっています。【写真】左右にハンドルを備えた激レア特殊車両ハンドルが左右についたレア車両！「珍しい車両が修理で弊社に入って来ました！なんとハンドルが左右に！」という言葉とともに添えられた写真には、運転席と助