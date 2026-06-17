首都高速道路(株)の公式X（@ShutokoOfficial）が投稿した「珍しい遮断機」の動画が、12万回以上表示されるなど話題を呼んでいます。普段何気なく通り過ぎる高速道路の入口ですが、事故や災害時に迅速に閉鎖するための遮断機が設置されています。踏切そっくりなデザインや巨大な風船型など、目を疑うようなユニークな設備の数々を紹介します。【動画】首都高速道路の珍しい遮断機3選珍しい遮断機3選同投稿では、以下の3つの遮断機が