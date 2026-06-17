ランクルよりワイド北米で展開されてきたホンダの大型SUV「パスポート」が、日本市場にも投入されることになりました。ゆとりあるサイズと実用性を特徴とするモデルで、2026年3月の国内導入の知らせを受け、国内ユーザーからは絶えず関心が高まっています。導入されるのは、オフロード性能を高めた上級グレード「トレイルスポーツ エリート」で、2026年後半から順次発売される予定となっています。【動画】これがホンダ「“新