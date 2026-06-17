落ちていた財布をだまし取り、中に入っていたキャッシュカードから現金合計70万円を引き出すなどした疑いで高松市に住む男3人が再逮捕されました。 落とし主になりすましか 詐欺の容疑で逮捕されたのは高松市の無職の男（66）そして、窃盗の容疑で逮捕されたのは高松市の会社員の男（24）高松市のリフォーム業の男（30)のあわせて3人です。 警察によりますと、男（66）は今年2月5日午前10時13分ごろ、高松市のコン