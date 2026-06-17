愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、娘の妊娠報告から起こった一件です。娘「お母さん……私……妊娠したの……」まもなく高校を卒業する頃、思い詰めた顔をした娘から静かに告げられた言葉。相手は3歳年上で社会人