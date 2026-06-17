北中米ワールドカップは、開幕直後から得点王争いが熱を帯びている。6月17日、アルゼンチン代表のリオネル・メッシがグループステージ初戦、アルジェリア戦でハットトリックを達成。38歳にしてなお、世界最高峰の舞台で試合を決め切る力を見せつけた。6大会連続出場という途方もないキャリアの集大成に臨むレジェンドは、いきなり今大会のゴールデンブーツ候補の先頭集団に躍り出たが、ライバルたち