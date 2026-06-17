ドラッグストアなどを展開する「サツドラホールディングス」で、５００人以上の登録販売者が法令で義務付けられたオンライン研修を不適切に受けていたことが分かりました。サツドラホールディングスは、法令で義務付けられた登録販売者のオンライン研修について、一部店舗で本人に成りすまして受講する不正があったと発表しました。６月１６日に公表された内部調査の報告書によると、社内の登録販売者１８５５人へのア