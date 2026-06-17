佐世保市は17日、企業や事業所の売上、事業内容などを調査する「経済センサス活動調査」の統計調査員が調査員証を紛失したと発表しました。 これまでのところ、悪用は確認されていないということです。 佐世保市によりますと、13日に佐世保市で業務を行っていた調査員1人が紛失。 翌日にかけて自宅と移動経路を探したものの、見つからなかったということです。 調査員は15日に佐世保市に紛失を報告し、警察に遺失物届も提