近づいてきた車から逃げるように立ち去るクマの親子。6月13日、京都府京丹後市で撮影された映像です。 6月11日には神戸市北区道場町でもセンサーカメラにクマの姿が。15日は兵庫県宝塚市でも目撃されるなど、関西各地でクマの目撃情報が相次ぐ中…。 「クマの出没、人身被害がありました」 17日午前4時半すぎ、奈良県下北山村寺垣内で、60代の男性が自宅の離れにあるトイレから出たところ、外にいたクマと遭遇。