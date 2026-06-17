転売目的で架空取引を繰り返した東芝子会社の元部長に懲役4年の判決です。 判決によりますと、東芝テック関西支社の元営業部長・田中祐介被告（47）は2023年～2024年、取り引き先から受注があったかのように装い、132回にわたってパソコン380台を仕入れ、会社に約1億1500万円の損害を与えました。 これまでの裁判で田中被告は起訴内容を認め、検察側は「競馬に注ぎ込む資金を得るため注文を偽装し、転売する不正行為をした