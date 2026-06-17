今夏限りでの“グラビア引退”を表明しているグラビアアイドルの天木じゅんが、17日までに自身のインスタグラムを更新。圧巻のボディラインを披露した。【写真あり】「素晴らしい」「言葉が見つかりません」“グラビア引退宣言”天木じゅん、圧巻のボディライン1995年生まれ、兵庫県出身の天木は、身長149センチながらB95・W59・H93という抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで唯一無二のポジションを築いてきた。数